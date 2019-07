Le courant a pu être rétabli en début de soirée et le trafic a pu reprendre dans le sud de la région et sur l’axe Bâle-Strasbourg, selon la SNCF

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé pendant plusieurs heures mardi dans le sud de l’Alsace après une coupure d’électricité en gare de Mulhouse (Haut-Rhin), impactant « une trentaine » de TER, a-t-on appris auprès de la SNCF. La panne électrique, dont l’origine est pour l’heure inconnue, a débuté vers 18h, empêchant « toute circulation » dans la gare, a indiqué la SNCF sur Twitter.

Le défaut d'alimentation vient tout juste d'être résolu en gare de Mulhouse. La circulation entre Bâle et Strasbourg est sur le point de reprendre mais reste fortement perturbée.

Selon une source policière citée par le site internet du quotidien L’Alsace, la cause serait un incendie au niveau d’un transformateur. « Une trentaine de trains ont été impactés » au total, a précisé à l’AFP une porte-parole de la SNCF. La plupart ont été « retardés », certains ont dû être « annulés », a-t-elle ajouté, sans pouvoir préciser le nombre de voyageurs concernés par ces retards et annulations.

Le courant a pu être rétabli en début de soirée et le trafic a pu reprendre dans le sud de la région et sur l’axe Bâle-Strasbourg, selon la SNCF. Dans les gares de Colmar et Mulhouse, où le thermomètre a atteint 36° mardi, la SNCF a distribué des bouteilles d’eau aux nombreux voyageurs, selon L’Alsace.

20 Minutes avec AFP