Cinq départements de l’Ouest de la France ont été placés en vigilance orange aux orages ce mardi dès 18 heures par Météo France. 59 départements restent en alerte canicule dans le pays.

Le Calvados, la Manche et l’Orne sont concernés par cette alerte. La Sarthe et la Mayenne cumulent la vigilance orange aux orages et à la canicule.

Des orages sont prévus. Ils pourront être ponctuellement violents avec de fortes rafales de vent (de l’ordre de 100 km/h), de la grêle (parfois assez grosse), de fortes intensités de précipitations (de l’ordre de 20 à 30 mm/h) et une forte activité électrique.

