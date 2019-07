Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La circulation différenciée est mise en place ce mardi à Paris et à Lyon notamment, alors que la canicule est de retour en France jusqu’à vendredi et que 59 départements sont en vigilance orange pour cette nouvelle vague de chaleur. Cette circulation alternée est mise en œuvre pour lutter contre les pics de pollution liés au nouvel épisode caniculaire. Par ailleurs des mesures pour les plus vulnérables sont prises à Paris ou Toulouse, des aides débloquées pour le monde agricole et les voies ferroviaires sont surveillées de près : l’Hexagone se met en ordre de bataille. Les 59 départements en vigilance orange sont globalement situés sur une grande moitié sud du pays, à l’exception de la côte méditerranéenne, ainsi qu’au Centre, jusqu’à l’Ile-de-France et à la Bourgogne-Franche-Comté.

Après des débats musclés, l’Assemblée s’apprête à voter mardi la ratification du controversé traité de libre-échange entre l’UE et le Canada (Ceta), « positif » pour l’économie française selon ses défenseurs, mais porteur de « risques » environnementaux et sanitaires d’après ses opposants. Le texte, entré pour partie en vigueur de manière provisoire il y a bientôt deux ans, suscite des réticences jusque dans la majorité LREM-MoDem, où a minima des abstentions pourraient être observées. Lundi, l’ex-ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a appelé dans une lettre ouverte les parlementaires à avoir « le courage de dire non » à ce traité, qui risque à ses yeux d’ouvrir la porte à des substances dangereuses par un abaissement des normes sanitaires.

C’est le jour J pour l’ex-maire de Londres Boris Johnson, attendu vainqueur mardi de la course à Downing Street, avec à la clé le défi de taille de sortir de l’impasse du Brexit, auquel s’ajoute désormais la nécessité de résoudre la crise avec l’Iran. Le vote des 160.000 membres du Parti conservateur s’est achevé lundi après-midi et le résultat sera proclamé dans la matinée par les instances du parti. L’ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, 55 ans, est donné largement gagnant face à Jeremy Hunt, 52 ans, l’actuel chef de la diplomatie britannique.

M.C.