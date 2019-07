Seules les vignettes crit'air entre 1 et 3 pourront circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Des températures qui vont frôler les 40 degrés et des concentrations d’ozone qui montent en flèche. Dès 5 heures mardi, la circulation différenciée sera de nouveau activée dans l’agglomération lyonnaise, placée en vigilance orange à la canicule et en niveau 1 d’alerte à la pollution à l’ozone.

A Caluire, Villeurbanne et Lyon, seuls les véhicules munis de la vignette Crit’Air Zéro émission, 1, 2 et 3 pourront circuler, indique la préfecture du Rhône qui a pris un arrêté en ce sens ce lundi. Les grands axes autoroutiers et boulevards urbains sont exclus du périmètre concerné tout comme les rues menant aux parcs relais du Sytral.

Un ticket TCL à 3 euros

Les automobilistes n’ayant pas encore acheté leur vignette sont invités à le faire sur le site dédié. Dès l’achat du macaron, un récépissé leur sera délivré et sera pris en compte par les forces de l’ordre en cas d’éventuel contrôle routier. Parmi les autres mesures instaurées dès mardi matin, la vitesse devra être abaissée de 20 km/h sur les axes où les limitations en vigueur sont supérieures à 70 km/h, ajoutent les services de l’Etat.

Face à ce nouveau phénomène de fortes chaleurs et de pollution, les TCL ont mis en vente dès ce lundi le Tick’Air qui permet de voyager sur tout le réseau pour 3 euros par jour. Ces mesures devraient rester activées une partie de la semaine, Météo France prévoyant un pic lors de cet épisode caniculaire mercredi et jeudi, avec 40 et 41 degrés annoncés.