Un commissariat de police (illustration). — BERTRAND GUAY / AFP

Un homme a été mis en examen dimanche pour « homicide involontaire » après avoir percuté avec sa voiture vendredi soir à Dourges (Pas-de-Calais) un piéton qui venait de lui extorquer de l'argent avec l'aide d'un complice, a-t-on appris du parquet de Béthune.

Le mis en cause, âgé d'une vingtaine d'années, a également été mis en examen pour « mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité » et se trouvait sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits, a-t-on précisé de même source. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur venait d'être « victime d'extorsion avec arme ».

Tombé dans un guet-apens

Vendredi soir, après avoir répondu à une annonce sur internet pour la vente de deux téléphones, le conducteur s'était rendu à la gare de Dourges avec son propre téléphone et 1.400 euros en liquide dans sa sacoche.

D'après ses déclarations citées par le parquet, le conducteur a « suivi le vendeur à pied » puis s'est « retrouvé dans un guet-apens » : une « seconde personne, vêtue de noir avec un foulard et une capuche, l'attendait ».

Il a alors rejoint sa voiture en courant mais « les deux piétons ont ouvert sa portière et lui ont donné des coups de poing et de pied » pour pouvoir lui dérober sa sacoche, l'un d'eux le « gazant au visage », a détaillé le magistrat, précisant que des traces et odeurs de gaz avaient bien été retrouvées dans le véhicule.

Le complice en fuite

Le conducteur a immédiatement suivi ses agresseurs en voiture, selon lui pour « récupérer sa sacoche ». Il a affirmé aux enquêteurs « que tout s'est passé très vite, que celui qui portait une cagoule s'est retrouvé collé au mur et l'autre sur le capot » de manière accidentelle.

Percuté vendredi vers 21h20, le piéton a été transporté à l'hôpital, où il est décédé samedi. Son complice a lui pris la fuite mais est visé des chefs d'« extorsion commise avec arme » et de « non assistance à personne en danger ». Présenté à un juge des libertés et de la détention, le conducteur mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire.