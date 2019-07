Agnès Saal, sanctionnée en 2015 pour des frais de taxis indus, a été suspendue pour deux ans de son titre de chevalier de la Légion d’honneur et a vu sa nomination au grade d’officier annulée. Directrice générale du centre Pompidou de 2007 à 2014, puis présidente de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) de mai 2014 à avril 2015, Agnès Saal avait dû démissionner après des révélations sur ses dépenses excessives en taxis (près de 24.000 euros à l’Ina et près de 24.000 euros au Centre Georges-Pompidou), qui lui ont valu six mois de suspension sans solde et une condamnation à trois mois de prison avec sursis et une double amende.

Selon le Journal Officiel de vendredi, « il est décidé qu’il ne sera pas procédé à la réception dans le grade d’officier de la Légion d’honneur » de celle qui est désormais haut fonctionnaire à l’égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. Et Agnès Saal « est suspendue pour une durée de deux ans de l’exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité de chevalier ».

Deux autres personnes également suspendues de leur Légion d’honneur

Dans un décret du 31 décembre 2014, avant la révélation de l’affaire, l’ex-patronne de l’Institut national de l’audiovisuel avait été promue au grade d’officier. « C’est bien pour l’histoire de ses frais de taxis » qu’il est procédé à cette suspension et cette rétrogradation, a précisé une source dans l’entourage du président de la République. La procédure a été entamée dès le mois de juin 2016 » mais cette dernière aurait pris du temps en raison des différentes consultations nécessaires.

Deux autres personnes sont également suspendues de leur Légion d’honneur : le préfet Jean-Jacques Debacq, condamné pour avoir fait payer ses contraventions par son administration, et Jean Daubigny, ancien préfet et directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Manuel Valls, condamné pour fraude fiscale.

20 Minutes avec AFP