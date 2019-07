Déjà dans la voiture ou dans le train pour partir en vacances ? Nos immanquables vont vous faire passer le temps intelligemment.

La suite du jour : «Aucun doute que le succès sera au rendez-vous de Top Gun 2», estiment les fans

« La fin est inéluctable, Maverick. » « Peut-être, mais pas aujourd’hui. » Dans la bande-annonce de Top Gun, Maverick, avec laquelle Tom Cruise a débarqué jeudi 18 juillet au Comic-Con de San Diego, on voit le célèbre pilote qui n’a jamais réussi à décrocher du manche. Un peu comme Tom Cruise. Et pendant des années, les fans vont réclamer une suite. « Trente-quatre ans, vous avez été très patients avec moi et j’ai senti que c’était ma responsabilité de le faire enfin pour vous », a justifié Tom Cruise. Nous vous avons demandé votre avis sur ce « come-back ».

Les conditions de travail du jour : Entre «bonne ambiance» et épuisement, les salariés d’Amazon racontent leurs conditions de travail

Un entrepôt d'Amazon en Allemagne. - DE/action press/Shutter/SIPA

Comment travaille-t-on chez Amazon ? En début de semaine, une grève suivie par des milliers de salariés en Europe et aux Etats-Unis pointait du doigt les conditions de travail dans les entrepôts du géant américain. Elle faisait écho aux nombreuses mobilisations déjà organisées l’année dernière – une cinquantaine au total – dans toute l’Europe. Cadences trop rapides, pauses réduites, salaires faibles : les griefs des syndicats sont nombreux. En réponse à ces critiques, la direction d’Amazon rappelle que « 84 % des collaborateurs [dans l’Hexagone] se disent satisfaits de leur travail ». Rien à voir, donc, avec ce que décrivent les syndicats. Pour comprendre pourquoi ces deux visions de l’entreprise sont autant opposées, 20 Minutes a interrogé les salariés d’Amazon sur leurs conditions de travail.

La question du jour :

Deux minots tiennent leur maman d’une main, et un petit drapeau algérien de l’autre, tentant de suivre son pas pressé. La finale de la Coupe d'Afrique des nations ce vendredi soir entre l’Algérie et le Sénégal ? On la devine à ces signes plus qu’on ne la ressent sur ce quai Rive-Neuve-du-Vieux-Port à Marseille, bien connu des amateurs de foot et autres sports habituellement retransmis en direct sur des écrans sortis pour l’occasion. En ce début d’après-midi, les pubs commencent à ouvrir leurs portes. Le rythme des pressions est encore lent, les clients rares en terrasse. Mais diffuseront-ils la finale tant attendue ?

Le bisou du jour : Le record du monde de «galoches» sera-t-il battu ce soir au festival de Poupet?

Monica Bellucci embrasse fougueusement Alex Lutz durant la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes 2017. - V.Hache/AFP

Poupet, c’est déjà fini, enfin presque. Démarré le 1er juillet sur son traditionnel site de Saint-Malo-du-bois (Vendée), le célèbre festival ferme ses portes ce vendredi soir après 35 spectacles assurés. Et pour son ultime soirée, le festival propose notamment un « concours de galoches simultanées ». Baisers, patins, palots, pelles, french kiss… Appelez ça comme vous voudrez, mais il s’agit bien de faire s’embrasser au même moment un maximum de couples afin d’établir un « record du monde », annoncent les organisateurs.

La vidéo du jour : Les maladies qui pourraient bien gâcher vos congés

Floréal Hernandez