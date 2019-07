Elisabeth Borne et François de Rugy, lors de la cérémonie de passation de pouvoir, à l'Hotel Roquelaure, siège du ministère de la Transition écologique, le 17 juillet. — Alain JOCARD / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nicole Bricq, Delphine Batho, Philippe Martin, Ségolène Royal, durant le quinquennat de François Hollande… Nicolas Hulot, François de Rugy et Élisabeth Borne sous la présidence d’Emmanuel Macron, qui n’est pas encore arrivé à mi-mandat… Ces dernières années, les ministres de l’Environnement se sont succédé à un rythme effréné. Elisabeth Borne, intronisée ce mercredi, est la septième à occuper ce poste en huit ans. Dans ce même laps de temps, nous n’avons connu que trois ministres des Affaires étrangères, quatre de la Justice, cinq de l’Economie et six ministres de l’Intérieur.

Une belle photo de famille. Alors que leur parti est toujours loin d’être remis de la présidentielle de 2017, des parlementaires PS se sont rassemblés mercredi soir pour un « pot amical » au Sénat autour de grandes figures socialistes, dont Lionel Jospin, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve : « des figures qui ont compté » et « des figures qui comptent ».

Les poursuites visant l'acteur américain Kevin Spacey, inculpé d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle dans l'Etat américain du Massachusetts, ont été abandonnées mercredi, le dossier ayant été très fragilisé par la victime présumée elle-même.