Canicule: Il fait chaud — 20 minutes - Slideshow

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Toulouse à Valenciennes.

La prévision du jour : La canicule fait son grand retour sur la France

Quelle vision plus douce qu'un coucher de soleil sur la mer ? - Shutterstock/City Presse

Prévoyez votre stock de crème solaire, de chapeaux et de bouteilles d’eau : la canicule est annoncée sur la France la semaine prochaine. Selon les prévisions de Météo-France, les températures devraient avoisiner les 35 degrés un peu partout en France, avec des pointes à 40 degrés par endroits. En début de semaine prochaine, les températures atteindront entre 30 et 35 °C sur la moitié nord et entre 35 et 39 °C, localement 40 °C du Sud-Ouest au Centre-Est et du Languedoc à la Provence. Pour plus de détails, c'est par là.

Le test du jour : Savez-vous tout sur vos retraites ?

Cotisations, régimes spéciaux, âge… Etes-vous incollable sur la réforme des retraites ? On vous a concocté un petit quiz sur ce projet qui promet d’être un chantier majeur du quinquennat d’Emmanuel Macron

Le village du jour : Correns, premier village bio de France

Le village de Correns s'est proclamé premier village bio de France - Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Dans le Var, le village de Correns, essentiellement connu pour sa production de Côtes de Provence, s’est autoproclamé premier village bio de France. Les premiers viticulteurs se sont mis au bio dans les années 90. « C’était une question de vie ou de mort, il fallait sauver l’économie du village », se souvient Fabien Mistre, actuel président de la cave coopérative. Depuis, le village en accueille d’autres, et a mis en place le bio aussi dans la cantine de l’école. Notre reportage est à lire ici.

La vidéo du jour : Retour sur la carrière du musicien sud-africain Johnny Clegg

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.