Alexandre Benalla se lance sur Twitter et sur Facebook

Alexandre Benalla, le 21 septembre 2018. — Thibault Camus/AP/SIPA

Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission à l' Elysée et dorénavant dans la sécurité privée, s’est lancé sur les réseaux sociaux. Un compte a son nom a été créé le 16 juillet sur Twitter, presque un an après les révélations du Monde sur l'ex-collaborateur de l'Elysée. Deux jours auparavant, une page au nom de sa nouvelle entreprise, Comya Group, avait été créée sur Facebook. Alexandre Benalla a confirmé auprès de 20 Minutes que ces comptes lui appartiennent.

Pour l’instant suivi par un peu plus de 800 personnes sur Twitter, l’homme n’a publié que six tweets, deux liens vers son interview à nos confrères du Nouvel Economiste et quatre autres pour défendre ses activités chez les scouts.

@AgnesCSC #écoledevie J'avais 13 ans, retour d'un week-end en forêt à Saint-Evroult, six mois après le grand camp passé avec les Scouts d'Europe. #PèreAlexis

Mes camarades de la Troupe de Sées et de la patrouille du léopard ne m'ont pas oublié c'est le principal :-) pic.twitter.com/BFJ1mKRuOs — Alexandre Benalla (@ABenalla_) July 17, 2019

Le fondateur de Comya Group a publié deux photos de lui en tenue de scout, qu'il dit avoir été prises en Normandie quand il avait treize ans. Mardi, la responsable de la communication des Scouts unitaires avait corrigé Alexandre Benalla, qui avait soutenu avoir été « chef scout chez les Scouts unitaires de France à 15 ans. » Agnès Cerbelaud avait rappelé qu'Alexandre Benalla n'avait effectué qu'un seul camp chez eux, quand il avait douze ans.

Un post sponsorisé sur Facebook

Le 14 juillet, Alexandre Benalla a également créé une page Facebook pour son entreprise. Là encore, un post renvoie vers cette interview. Ce post est sponsorisé : l’administrateur de la page a payé pour que l’interview soit mise en avant dans les fils d’actualité des internautes français, mais également dans les fils d’actualité d’internautes dans une dizaine de pays africains francophones, là où Alexandre Benalla veut développer son activité de conseil dans la sécurité.

Interrogé sur les raisons de son arrivée sur les réseaux sociaux, Alexandre Benalla n’a pas souhaité s’exprimer.