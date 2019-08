Ile du Diable (Guyane), le 12 février 2010. Photo prise en 2010 du bagne situé sur l'île du Diable, en Guyane. — JODY AMIET / AFP

20 Minutes, en partenariat avec Retronews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, fait revivre les prisons disparues, de la Bastille au bagne de Cayenne.

Entre 1850 et 1946, près de 75.000 prisonniers ont été envoyés dans ce dernier.

En publiant un récit sur les conditions de vie sur place, Albert Londres a permis une prise de conscience.

Ça partait d’un bon sentiment… Lorsqu’en 1850, Louis-Napoléon propose d’envoyer les prisonniers dans les colonies françaises, c’est d’abord pour le bien commun. « Renfermés dans les bagnes de Toulon, de Brest et de Rochefort, 6.000 condamnés grèvent notre budget, se dépravent de plus en plus et menacent incessamment la société… », justifie-t-il dans un discours retranscrit dans Le Constitutionnel.

Surtout, celui qui n’est pas encore empereur entend mettre les prisonniers au service du « progrès » de la colonisation française. « Il avait été très marqué par l’exemple de la colonie pénale australienne, explique l’historien Michel Pierre*. Sur ce modèle, il voulait donc développer les colonies grâce aux prisonniers. A peu de frais. » Et avec des peines bien spécifiques… Par exemple, le condamné à une peine de plus de huit ans de travaux forcés a l’obligation de s’installer définitivement dans la colonie, une fois sa peine achevée.

Ne reste plus qu’à trouver le lieu à investir. En 1852, Théodore Ducos, ministre des colonies, dresse donc la liste des « avantages » de la Guyane après les travaux très sérieux d’une commission, dans les colonnes de La Gazette de France. « Quoique située dans la zone équatoriale, il est de notoriété que la température est bien moins élevée qu’on ne pourrait le supposer d’après sa latitude (…) La dysenterie et les coliques végétales y sont en général rares et peu intenses », assure-t-il. Autrement dit, il suffit de « quelques travaux de dessèchement pour obtenir une grande salubrité ».

L’île du diable, celle d’Alfred Dreyfus

Dans le journal, le ministre évoque ainsi un banc de terre végétale s’étendant sur 40 lieues, soit près de 200 kilomètres. Car, contrairement aux idées reçues, dès le départ, le projet napoléonien n’est pas de construire un seul bagne mais bien plusieurs prisons à l’autre bout du monde. « Au début, seuls les criminels passés par les assises partaient là-bas, poursuit Michel Pierre. Mais, à partir de 1885, on a aussi envoyé les auteurs de délits en récidive qu’on appelait les "relégués". Et même un millier de femmes. » A Cayenne, bien sûr. A Saint-Laurent-du Maroni, aussi. Mais surtout sur les trois îles du Salut, situées au large de Kourou qui n’est, encore à l’époque, qu’un petit village…

« L’île Royale abritait le gros des prisonniers dans une case collective aux murs maculés de sang ; l’île Saint-Joseph accueillait les "fortes têtes" et l’île du Diable était réservée aux détenus politiques… », explique Denis Seznec. L’écrivain s’est rendu sur place une douzaine de fois afin de réhabiliter la mémoire de son grand-père, Guillaume, qui a passé vingt-trois ans de son existence dans le secteur pour le meurtre de Pierre Quémeneur.

Photos anthropométriques attribuées a Guillaume Seznec par la Sureté. - DALMAS/SIPA

Dans les années 2000, Denis Seznec a même plongé pour rallier l’île du Diable, désormais interdite d’accès. « Il y avait tellement de courants et de rochers que j’ai cru ne jamais pouvoir y accoster », se souvient-il aujourd’hui. Cent cinquante ans plus tôt, l’idée était surtout de ne pas pouvoir s’en évader. Car ce bout de terre a accueilli le plus célèbre des bagnards : Alfred Dreyfus.

Les morsures venimeuses des araignées-crabes

« Le traître Dreyfus est arrivé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars, à deux heures du matin, raconte ainsi L’Echo Nogentais en 1895. Le directeur du pénitencier [lui] fit comprendre que toute rébellion serait réprimée avec la plus grande rigueur. » Quelques semaines plus tard, le Journal décide de publier quatre gravures des lieux, afin d’être « agréable » à ses lecteurs.

En 1896, Le Petit Journal publie, lui, un dessin de Dreyfus terrassé par l’ennui. Car contrairement aux forçats condamnés à mourir d’épuisement sur le chantier de la route entre Saint-Laurent et Kourou ou sur ceux d’abattage des arbres dans la forêt tropicale, les détenus politiques ne sont pas soumis aux travaux forcés. « Pour reprendre les termes de la loi, Dreyfus est envoyé dans un "lieu de déportation avec enceinte fortifiée" », poursuit Michel Pierre.

Autour de sa case, on fait donc bâtir un mur de deux mètres de haut, l’empêchant de regarder l’horizon et de voir la mer. Mais ce n’est pas le plus dur. Jour après jour, sur son carnet, le déporté note ses impressions. « Chaleur terrible. Les heures sont de plomb… » Et puis, il dessine son propre bestiaire. « Les moustiques (plus de 1.000 piqûres par jour) au moment de la saison des pluies, les fourmis mais la bête la plus malfaisante était l’araignée-crabe : sa morsure est venimeuse… »

Albert Londres en lanceur d’alerte

En 1923, dans Le Petit Parisien, Albert Londres parle lui aussi des araignées-crabes et de leurs morsures qui « abîment les pieds » des bagnards et les transforment en « viande tournée ». Tout au moins de ceux des onze prisonniers qui avaient tenté de se faire la belle et qu’il a croisés sur le Biskra « en voguant vers la Guyane ». Le grand reporter est le premier à raconter les horreurs du bagne. Mais ses récits mettent du temps à susciter l’indignation en métropole.

Il faut finalement attendre 1936 pour que le journaliste Alexis Danan annonce dans Paris-Soir que « le bagne, cette honte, va disparaître… » A l’époque, un projet de loi est présenté pour que soit fermé ce que le journaliste qualifie de « pourrissoir indéfendable ». Mais il faut finalement attendre 1946 pour que le bagne ferme définitivement ses portes, et encore un peu plus pour assister au retour des derniers bagnards en métropole.

« Entre la liberté et le bagne, il peut y avoir la mort. Mais il n’y a pas la peur », résumait ainsi Albert Londres dans l’un de ses récits. Selon les statistiques, environ 75.000 détenus sont passés entre les murs. Plus de 15.000 y ont trouvé la mort.

* Michel Pierre est l’auteur du « Temps des bagnes » aux éditions Tallandier. (384 pages, 2017)