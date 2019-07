François de Rugy est ministre de la Transition écologique et solidaire depuis septembre 2017. — CELINE BREGAND/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La ministre des Transports Elisabeth Borne a été nommée mardi soir ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement de François de Rugy, a annoncé l’Elysée. Elle gardera également le portefeuille des Transports, sans pour autant prendre le titre de ministre d’Etat de son prédécesseur, a précisé l’Elysée.

La chambre basse du Congrès américain a adopté mardi une motion condamnant les « commentaires racistes » de Donald Trump, une accusation dont il s’était défendu plus tôt tout en continuant d’attaquer violemment quatre élues démocrates issues de minorités. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, « condamne fermement les commentaires racistes du président Donald Trump légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur », déclare le texte adopté par 240 voix pour et 187 contre, pour lequel ont également voté quatre élus républicains.

Surnommé le « Zoulou blanc », le musicien sud-africain Johnny Clegg, est décédé, ce mardi, des suites d’un cancer​ à l’âge de 66 ans, a annoncé son manager à la chaîne de télévision publique SABC. « Johnny est décédé paisiblement aujourd’hui, entouré de sa famille à Johannesburg (…), après une bataille de quatre ans et demi contre le cancer », a déclaré son manager, Rodd Quinn, sur la SABC.