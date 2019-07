Que peut-on faire ou ne pas faire en taxi ? — 20 Minutes

« Suivez cette voiture ! » Une phrase mythique des films d’action, mais qui a peu de chances d’avoir l’effet escompté dans la réalité. On ne peut en effet pas tout demander à un chauffeur de taxi, car son véhicule est à la fois son lieu et son outil de travail. Il est donc le maître à bord et responsable des personnes qu’ils transportent.

Le client, lui, paie pour un service, et peut exiger certaines dispositions. Mais de quoi parle-t-on exactement ? 20 Minutes embarque pour une course et vous explique tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire en taxi.