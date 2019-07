Un TER en provenance d'Epernay a percuté une voiture au passage a niveau d'Avenay-Val-d'Or, près de Reims, le 15 juillet 2019. — Gutner/SIPA

« La barrière » du passage à niveau d’Avenay-Val-d’Or (Marne), où une collision entre un TER et une voiture a causé la mort ce lundi matin d’une femme et de trois enfants, était « enfoncée » et « le véhicule était engagé » sur les voies, a déclaré lundi soir le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Le conducteur du train, qui sortait d’une courbe et « poursuivait sa route en ligne droite à 118 km/h », n’a que « tardivement » vu le véhicule « qui se trouvait sur la voie », et malgré un freinage d’urgence, « n’a pu s’arrêter que 400 m au-delà du point d’impact », a indiqué le procureur lors d’une conférence de presse. Son alcoolémie était « négative », a-t-il souligné.

La France a lancé officiellement lundi sa procédure d’attribution des fréquences 5G aux opérateurs télécoms, espérant un premier déploiement commercial dans quelques grandes villes françaises à la fin de 2020 et la couverture des deux tiers de la population d’ici 2026. Le déploiement de la 5G, qui permettra de transmettre beaucoup plus rapidement que la téléphonie mobile actuelle de très grandes quantités de données, est considéré comme le prochain grand défi en matière de télécoms dans le monde. Elle doit permettre le développement de technologies futuristes, comme l’intelligence artificielle, les véhicules autonomes ou les usines automatisées.

La bataille pour 2020 est bien lancée. Les quatre démocrates prises pour cible par Donald Trump, issues des minorités et nouvellement élues, incarnent l’aile gauche du parti et, pour certains, son avenir grâce à leur opposition acharnée au président américain. Au risque de créer des polémiques qui font grincer des dents. Le locataire de la Maison-Blanche, déjà en campagne pour sa réélection, veut jouer de ces tensions pour tenter de faire exploser l’opposition.