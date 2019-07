Un passage à niveau (illustration) — LEVEQUE PATRICK/SIPA

« La barrière » du passage à niveau d’Avenay-Val-d’Or (Marne), où une collision entre un TER et une voiture a causé la mort ce lundi matin d'une femme et de trois enfants, était « enfoncée » et « le véhicule était engagé » sur les voies, a déclaré le procureur de la République de Reims.

« Aucun élément ne permet de savoir à cette heure pour quel motif le véhicule s’était engagé alors que les signaux et le système de barriérage semblaient inviter à ne pas franchir le passage à niveau à l’approche d’un train », a déclaré Matthieu Bourrette lors d’une conférence de presse.