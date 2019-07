En 1920, on mesure la longueur du maillot de bain qui doit être réglementaire. Une opération qui peut être le début d'une grande aventure Qui sait? — Collection APMSV

C’est bientôt les vacances pour vous aussi ? Ou encore quelques semaines à tenir ? Dans tous les cas, on se projette avec ces immanquables spécial « Amours d’été »

L’article le plus aventureux du jour : Amours d’été: Avec un surfeur, une femme plus âgée… Ils ont vécu leur première fois en vacances

« Toute première fois, toute toute première fois ! Toute toute première fois, toute toute première foiiiiiiiis ! » C’est les vacances, direction le camping et autres locations, où jeunes et un peu moins jeunes vont nouer des amitiés. Voire plus si affinités. La torpeur de l’été, le sable chaud, la plage et les corps qui se dénudent peignent le cadre idéal des premiers émois et aident à laisser sa timidité de côté. Pour peut-être, au hasard d’une belle rencontre, découvrir la sexualité. Pour eux, c’est comme si c’était hier : nos lecteurs et lectrices partagent le souvenir de leur première fois, vécue le temps d’un été. Un article à retrouver par ici.

Qu’est-il arrivé à Emanuela Orlandi, une jeune italienne de 15 ans, disparue le 22 juin 1983 à Rome ? C’est ce que tentent de découvrir les autorités du Vatican qui ont relancé, depuis plusieurs jours, l’enquête sur la disparition de l’adolescente.

Complot, implication de la mafia, rôle du Vatican… Les théories les plus folles ont circulé sur les conditions de la disparition de la jeune Italienne qui n’a jamais été retrouvée. 20 Minutes revient sur ce fait divers énigmatique, qui défraie la chronique italienne depuis maintenant plus de 36 ans. Un article de Manon Aublanc à retrouver par là.

L’article le plus lunaire du jour : 50 ans de l’homme sur la Lune: La Lune a-t-elle vraiment des effets sur notre humeur?

Alors que vous rendez visite à vos grands-parents, vous sentez votre grand-père bougon. Face à cette mauvaise humeur ambiante, on vous explique que « c’est à cause de la pleine Lune » que votre grand-père est… mal luné. L’excuse est-elle recevable ? Cet astre a-t-il vraiment un effet sur nos humeurs ? La réponse n’est pas si évidente.

A défaut d’une sortie dans l’espace, voyageons dans le temps et retournons au Moyen Age. Période durant laquelle, si l’on en croit Brigitte Bulard-Cordeaux, auteur du Petit livre de la Lune (éditions Chêne) la Lune était soupçonnée de perturber les esprits. « Sous son influence, les gens devenaient nerveux, agressifs, pour le moins étranges ; la déraison s’emparait d’eux, la sueur perlait sur leurs visages, leur attitude inquiétait leur entourage. Très vite, on associa la Lune à la folie. C’est elle qui terrifiait les malades, transformait les ombres en démons. On ignorait que du point de vue scientifique et médical, ces gens fébriles étaient victimes de crises d’épilepsie. » Un article d'Alexia Ighirri à retrouver en intégralité ici.

