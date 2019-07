Le ministre de la Transition écologique François de Rugy. — Yann Bohac/SIPA

Il est 19h30, l'heure de vous résumer l'actualité du jour.

Le fail du jour : De Rugy se défend sur ses homards et son loyer

Attaqué sur la location d’un appartement dans la banlieue de Nantes, le ministre de la Transition écologique François de Rugy assure qu’il ne le louait pas à un tarif social. 20 Minutes a vérifié cette information. En revanche, son aversion déclarée pour les homards sont sujettes à caution. Des articles et tweets datant d’il y a quelques années contredisent cette défense de François de Rugy, qui assure être « intolérant aux crustacés » et ne pas boire de champagne

La préfète Nicole Klein, limogée jeudi de ses fonctions de directrice de cabinet par le ministre de la Transition écologique, ne lui fait aucun cadeau dans une interview à Ouest France. Elle dit avoir « péché par négligence, pas par intérêt financier » alors qu’elle louait une HLM. Et Rugy aurait « voulu sauver sa tête en offrant la mienne », accuse-t-elle.

La question du jour : Que s’est-il passé sur les Champs jeudi soir après la victoire de l’Algérie ?

Cinq personnes dont deux policiers ont été blessés sur les Champs-Elysées lors des violences qui ont accompagné l’accession de l’équipe d’Algérie en demi-finale de la CAN. La fête a été gâchée par des violences et des pillages. Selon le ministère de l’Intérieur, 74 personnes ont été interpellées, dont plus de la moitié à Paris.

A Montpellier, une femme a trouvé la mort et son bébé est dans un état critique après qu’un supporter les a percutés, vraisemblablement en ayant voulu effectuer un dérapage au frein à main. Dans le quartier de la Mosson, tous les habitants étaient sous le choc. Notre reportage est à lire ici.

L’interview du jour : Vegedream veut « vraiment sortir de l’image de chanteur pour le foot »

Le chanteur Vegedream lors des NRJ Music Awards 2018 - Pierre Villard/NMA2018/SIPA

Après son énorme succès de l’été dernier Ramenez la coupe à la maison, en l’honneur des Bleus champions du monde, Vegedream sort son nouvel album Ategban. Pour 20 Minutes, le chanteur est revenu sur sa folle année et les conséquences de son carton d’après Coupe du monde. « J’ai voulu être plus large et faire des sons très variés. Dans ce projet, il y en aura pour tout le monde », promet-il.

La vidéo du jour : Quand les politiques se mettent à chanter

