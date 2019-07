François de Rugy, dans son bureau de la présidence de l'Assemblée, L'Hôtel de Lassay. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nouvelle affaire pour le ministre de la Transition écologique. François de Rugy s’est défendu sur Facebook face à de nouvelles révélations de Mediapart concernant un appartement qu’il loue près de Nantes et qui serait « à loyer social préférentiel ». « Je fais l’objet ce soir d’une nouvelle attaque de Mediapart, cette fois-ci sur l’appartement que je loue à Orvault, près de Nantes, depuis trois ans, où j’accueille mes enfants lorsque j’en ai la garde le week-end : un deux-pièces de 48 mètres carrés, loué au prix de 622 euros par mois (appartement et parking), un montant conforme aux prix du marché. Je l’ai loué cet appartement à la suite d’une séparation intervenue en juillet 2016 », écrit le ministre sur sa page Facebook.

Deux magasins situés à proximité des Champs-Elysées à Paris ont été pillés jeudi soir par plusieurs dizaines de personnes en marge d’un rassemblement festif après la victoire de l’équipe de football d’Algérie lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a constaté un journaliste de l’AFP. Peu avant minuit, des groupes s’en sont pris à trois magasins de motos situés sur l’avenue de la Grande-Armée tandis qu’à quelques mètres d’autres continuaient à faire la fête. Une fois la vitrine cassée, plusieurs dizaines de personnes ont pillé deux magasins, dont une enseigne Ducati, s’emparant d’accessoires – casques, gants… – mais aussi de motos avant que les forces de l’ordre n’interviennent.

Après les dames, les échecs, le jeu de go et le poker à deux, une intelligence artificielle a battu des champions de poker dans des parties à six, ont annoncé jeudi des chercheurs de l’université Carnegie Mellon et de Facebook. L’exploit de cette intelligence artificielle, appelée Pluribus, est décrit dans la prestigieuse revue américaineScience. Il s’agit d’une première, alors que les jeux à plusieurs représentaient jusqu’à présent une tâche complexe pour la machine. Mais cette dernière maîtrise apparemment même le bluff !