DIPLOME Cette édition 2019 du baccalauréat a été perturbée par un affrontement entre des correcteurs en grève et le ministre de l'Education

Des lycéens découvrent leur résultat au Bac. — ALLILI MOURAD/SIPA

Les résultats définitifs sont enfin tombés. Après la fin des rattrapages, quelque 88,1 % des candidats au baccalauréat 2019 ont décroché leur diplôme. Ce taux est en légère baisse par rapport à 2018 (88,3 %), selon les résultats communiqués ce jeudi par le ministère de l’Education.

Pour cette édition particulièrement mouvementée, marquée par des grèves de surveillance, de correcteurs, et par des fuites, 665.900 candidats ont été reçus à l’issue de la session de rattrapage. Le taux de réussite des candidats au bac général est de 91,2 % (+0,1 point par rapport à 2018), celui du baccalauréat technologique est de 88,1 % (-0,8 point) et du bac professionnel de 82,3 % (-0,3 point).

47 % des candidats obtiennent la mention

Le taux d’admis augmente dans les séries ES (90,7 %, +0,4 point par rapport à 2018) et L (91,6 %, +0,9 point). Il est en légère baisse dans la série S (91,4 %, -0,4 point). Parmi les candidats du bac technologique, la série STMG, de loin la plus grosse série, 85,3 % des candidats sont admis (-0,8 point).

Globalement, 47 % des candidats obtiennent une mention. Cette proportion atteint 52,6 % dans la voie générale où 28,5 % des candidats obtiennent une mention « Bien » ou « Très bien ». Ils sont 40,4 % dans la voie technologique et 41,7 % dans la voie professionnelle à décrocher une mention.

« Le bac est clos », tranche Blanquer

Face à la grève inédite de certains correcteurs opposés à la réforme du bac et qui ont retenu des copies, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer avait décidé qu’en cas de notes manquantes, celles du contrôle continu seraient prises en compte. Et si la note du bac s’avérait finalement meilleure, c’est celle-ci qui a été conservée.

« On a été obligés de prendre des mesures exceptionnelles », a encore justifié jeudi Jean-Michel Blanquer, interrogé par la presse, alors que de nombreuses voix ont dénoncé au cours des derniers jours un examen « entaché d’irrégularités ». « L’incident est clos. On doit passer à autre chose », a-t-il ajouté.

La FCPE, premier syndicat de parents d’élèves, et le syndicat lycéen UNL, ont demandé que tous les candidats puissent faire prévaloir leurs notes de contrôle continu en cas d’échec à l’examen, pour éventuellement pouvoir aller à la session de remplacement de septembre. Cette session est normalement réservée aux candidats n’ayant pas pu se rendre à une épreuve de leur bac à cause d’un cas de force majeure. « On n’a pas vocation à réviser toutes les situations individuelles. Le bac est clos », a tranché Jean-Michel Blanquer.