Un homme bronze sur une plage de Dinard, en Ille-et-Vilaine.

La Bretagne, région la plus ensoleillée de France ? Il y a une quinzaine de jours, on aurait pu croire à un canular. Alors que la France étouffait sous la canicule, seule la Bretagne était relativement épargnée - du moins en début de période –, faisant le bonheur des internautes qui rivalisaient de messages humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais depuis, la région a largement rattrapé son retard, au point même de rendre envieux les sudistes aujourd’hui.

Selon Météo Bretagne, le champion de France de l’ensoleillement en ce début juillet se nomme en effet Dinard (Ille-et-Vilaine). La station balnéaire bretonne a ainsi enregistré 109 heures d’ensoleillement cumulées entre le 1er et le 8 juillet. C’est trois fois plus que les 36 heures de soleil de Biarritz sur la même période, et aussi légèrement supérieur aux durées recensées à Montpellier (96 heures), Nice (97 heures) ou Ajaccio (105 heures).

Rennes également dans le top 5

Une tendance qui s’étend à l’ensemble de la Bretagne et plus globalement à tout le nord-ouest de la France. Alençon et Caen suivent ainsi avec 108 heures chacun tandis que Rennes se classe également dans le top 5 avec ses 106 heures de soleil – à égalité avec Paris. Quant aux villes de Quimper et Nantes (103 heures), celles-ci dépassent elles aussi la majorité de leurs consœurs sudistes.

« Ces régions ont été préservées des orages, contrairement au sud-ouest et au sud qui ont connu de l’instabilité et plus de nébulosité », explique le météorologue Sébastien Decaux sur le site de Météo Bretagne. À Dinard, ajoute-t-il, « le record historique d’ensoleillement avait été établi l’an passé avec un mois de juillet exceptionnel (301 heures) ». En continuant sur les bases actuelles, la cité d’Ille-et-Vilaine pulvériserait ce record. Réponse dans trois semaines…