Véritable emblème de la liberté des femmes, le mono sourcil de l’artiste Frida Khalo est intouchable. Preuve en sont les polémiques soulevées par les publicités de la marque de beauté Ulta Beauty qui représentent l’artiste sans ce fameux trait caractéristique et le teint volontairement plus pâle. Paradoxe ultime, la légende associée aux publicités qui prône la liberté d’être soi.

Autre polémique : le fait de placer en égérie une personnalité telle que Frida Khalo qui s’est opposée toute sa vie au capitalisme. C’est notamment ce que soulève une internaute anglophone sur Twitter, « Frida Kahlo était une communiste qui s’est battue contre le capitalisme, elle se retournerait dans sa tombe si elle savait qu’Ulta lui consacre une collection ».

Frida Kahlo was a communist who fought against capitalism, she would be rolling in her grave knowing that Ulta has a collection after her