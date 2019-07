Photo d'Illustration d'une maternité. — H. menal

Elle a fait un bébé toute seule. En arrivant à la maternité du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc (Lyon VIIe), le 7 juin vers 5h30, Coline ne s’attendait pas à pareille mésaventure. Cette Lyonnaise de 30 ans a accédé normalement aux formalités d’entrée et à un premier examen, sans son mari parti comme prévu emmener leur fille aînée chez des voisins.

Mais comme le révèle Le Progrès ce mardi, l’histoire de Coline est vite devenue sidérante. Installée dans une salle d’accouchement et alors que les contractions s’intensifient, elle s’aperçoit qu’elle n’a pas à disposition de sonnette près de son lit. Comme elle n’est plus en état de se lever, elle se met à hurler : « Mon bébé arrive », en vain. Pendant ce temps, le personnel demande à son mari de patienter à l’entrée en lui expliquant qu’une péridurale est en train d’être posée.

« Les équipes soignantes ne sont pas insensibles à ce qu’il s’est passé »

« Comme j’étais toute seule parmi une équipe médicale, au milieu d’un hôpital, je me disais jusqu’au bout qu’on n’allait pas me laisser comme ça », explique Coline.Pourtant personne n’interviendra pendant une heure. Coline doit accoucher seule à 7h28. Et ce avant de filer chercher du personnel dans le couloir avec son enfant Lou dans les bras, encore reliée par le cordon ombilical.

La maman et le bébé se portent bien et la direction du centre hospitalier lyonnais s’est excusée. « Nous avons pleinement conscience de l’épreuve qu’ont vécu les parents. Les équipes soignantes ne sont pas insensibles à ce qu’il s’est passé », indique Saint-Joseph Saint-Luc au Progrès.