L'alerte aux orages levée pour neuf départements du sud-ouest

Des éclairs lors d'un orage (illustration). — Xavier Delorme

La vigilance orange pour les orages a été levée lundi à minuit sur neuf départements du Sud-ouest qui ont été touchés dans l’après-midi par de forts épisodes de pluie parfois marqués de grêle et de vents violents, indique Météo-France.

#MeteoDeDemain 🌩️Orages nombreux sur 1/3 sud du pays. ☀️Partout ailleurs le temps sera bien ensoleillé. 🌡️Températures très légèrement au-dessus des normales de saison. Fin des très fortes chaleurs dans le Sud-Est. https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/YRlb36tpTt — Météo-France (@meteofrance) July 8, 2019

Jusqu’à neuf départements avaient été mis en alerte par le service de prévision météorologique – l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

Des foyers privés d’électricité dans le Pyrénées

Des précipitations « de 10 et 15 mm en 1 heure » ont été relevées sur les Pyrénées-Atlantiques « avec parfois de la grêle ». A l’ouest de Foix, en Ariège, une rafale de vent a été mesurée à 107 km/h. Selon les pompiers de l’Ariège, un bref épisode orageux a nécessité dans la soirée quelques interventions pour des bâchages de toiture.

Météo France précise que l’activité pluvieuse, qui ne nécessitait plus le maintien du niveau de vigilance, est restée « assez soutenue sur l’ouest de la chaîne pyrénéenne » en début de nuit « avec 20 à 30 mm tombés de la Montagne basque au Béarn ». Enedys Pyrénées et Landes a pour sa part indiqué sur son compte Twitter que 800 foyers avaient été privés d’électricité « sur les zones est de Pau et au nord de Tarbes suite aux orages ».