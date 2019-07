Avant de partir sur les routes, attention à bien vérifier son assurance auto — Mario Fourmy

Le soleil, la plage, et les possibles galères au volant. Au mois de juillet, les Français sont nombreux à prendre la route pour profiter des congés . En effet, parmi ceux qui ont la chance de partir, trois sur quatre prennent leur voiture, et plus de la moitié parcourent plus de 500 kilomètres pour prendre leurs quartiers d’été. Mais personne n’est à l’abri d’un problème, sachant que le nombre d’accidents corporels en voiture a été estimé à 58.363 par le ministère de l'Intérieur en 2018.

Réparations, remorquage, remplacement…

Si la responsabilité civile est obligatoire pour toutes les assurances auto, elle ne prend pas en charge les réparations, remorquage ou remplacement. De même, en cas de vols de véhicule, toutes les assurances ne proposent pas les mêmes conditions. 20 Minutes se penche sur les points à vérifier avant de partir, que ce soit dans l’Hexagone ou hors des frontières.