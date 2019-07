Emmanuel Macron (ici le 2 juillet) n'a pas beaucoup apprécié le mouvement de grève des profs correcteurs. — BERTRAND GUAY / AFP

Le Président à la rescousse de Jean-Michel Blanquer. « On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage », a affirmé dimanche Emmanuel Macron à propos des enseignants qui avaient refusé de rendre des copies du bac a l’occasion d’une interview sur FranceInfo. « Je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Je respecte la liberté d’opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage », a-t-il commenté.

Sept départements du sud-ouest de la France ont été placés en vigilance orange pour des orages, a annoncé Météo France dans son bulletin matinal, ce lundi. Les départements concernés sont l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Teddy Riner, double champion olympique en titre des lourds, s’est imposé en finale sur le Japonais Hisayoshi Harasawa et met désormais le cap sur les JO-2020 de Tokyo pour y briguer un troisième sacre. « Je suis de retour ! », a lancé le Français après sa victoire contre Harasawa, qu’il avait également battu en finale aux Jeux de Rio en 2016.