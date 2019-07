Orages (Ilustration) — Ian Bird/REX/REX/SIPA

Sept départements du sud-ouest de la France ont été placés en vigilance orange pour des orages, a annoncé Météo France dans son bulletin matinal, ce lundi.

Les départements concernés sont l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Des orages « localement violents »

« Le temps est globalement calme sur la majeure partie du pays, avec des températures encore chaudes au sud en cette fin de nuit », explique Météo France​ dans son bulletin, ajoutant : « Des orages modérés remontent d’Espagne et débordent sur l’extrême sud de la Nouvelle Aquitaine ».

Selon Météo France, « des orages plus organisés et plus virulents se développent en cours d’après-midi sur les départements pyrénéens et progressent vers le nord-est d’ici la nuit prochaine ». « Ces orages seront localement violents avec une activité électrique soutenue et des précipitations intenses pouvant atteindre 20 à 40 mm voire localement plus de 50 mm en peu de temps. Ils pourront également s’accompagner de chutes de grêle et de rafales de vent entre 80 et 100 km/h », précise l’organisme de météorologie.