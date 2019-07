Les Américaines ont battu les Néerlandaises pour la finale de Coupe du monde de foot sur la pelouse de Lyon dimanche 7 juillet 2019. — JEFF PACHOUD / AFP

L’école est finie, la Coupe du monde féminine aussi. Voici les cinq infos qui vous permettront de mettre tout le monde d’accord à la machine à café lundi matin.

Samedi, environ 2.000 personnes selon les organisateurs, 1.200 d’après la police, se sont rassemblées place de la République pour exiger des mesures immédiates contre les féminicides. Le gouvernement lancera, a annoncé Marlène Schiappa dans un entretien au Journal du Dimanche en septembre à Matignon un « Grenelle des violences conjugales » afin d’enrayer le phénomène des féminicides. Au moins 74 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-conjoint depuis le 1er janvier, selon un décompte communiqué par le collectif de familles et proches de victimes. Une terrible liste sur laquelle s’est ajouté un nouveau nom, samedi soir, quand un homme s’est rendu dans une gendarmerie des Yvelines pour avouer le meurtre de sa petite amie.

L’info en plus : La ministre de la Justice Nicole Belloubet a reconnu sur BFM TV à propos des féminicides : « Nous ne faisons pas assez, et surtout pas assez vite ». Plus d'infos ici.

Favorites déclarées –voire suffisantes –, les Américaines ont remporté leur quatrième Coupe du monde, dimanche, face aux Pays-Bas (2-0) à Lyon. Revivez la finale maîtrisée d'Alex Morgan & Cie.

L’info en plus : « Je suis de retour à Lyon et tout le monde là-bas doit être ravi de me revoir », lançait Megan Rapinoe après son doublé contre les Françaises (2-1) en quart de finale. L’attaquante américaine a inscrit un nouveau but en finale contre les Pays-Bas. Voici comment Rapinoe est devenue la véritable star américaine du Mondial.

La Coupe du monde se termine mais le Tour de France a débuté. Mike Teunissen a remporté la première étape, samedi, et il a conservé son maillot dimanche grâce au succès de son équipe lors du contre-la-montre par équipe. Un chrono qui pourrait déjà avoir plombé les ambitions de Romain Bardet sur la Grande Boucle. On vous en dit plus ici.

Thibaut Pinot et son équipe ont réussi à limiter les écarts lors du contre-la-montre - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

L’info en plus : La dernière fois que Cofidis a remporté une étape sur le Tour de France, c’était en 2008. Nicolas Sarkozy était à la tête de l’Etat, un certain Barack Obama briguait la présidence américaine et Usain Bolt n’avait pas encore étalé son talent à la face du monde. Cette année-là, Sylvain Chavanel remportait le 25 juillet la 19e étape du Tour. Depuis, plus rien. Alors pourquoi l'équipe Cofidis ne gagne-t-elle plus rien sur le Tour depuis onze ans?

Un moustique en pleine action. - AP/SIPA

​Des moustiques génétiquement modifiés ont été lâchés au Burkina Faso, cette semaine. Ces changements génétiques rendent soit les moustiques stériles, soit font que leurs progénitures ne peuvent être que des mâles. Dans les deux cas, le but est de diminuer les populations de ces insectes, responsable du paludisme, encore la cause de mortalité la plus importante du pays. Une pratique que beaucoup de chercheurs estiment néanmoins très dangereuse.

L’info en plus : Pendant que des animaux sont modifiés, d’autres deviennent des stars sur les réseaux sociaux. On vous raconte l'histoire de ce bébé dugong.

73.700 éclairs ont été enregistrés ce samedi, principalement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté, révèle Keraunos, observatoire français des tornades et des orages. Cette journée record a fait la joie des photographes amateurs ou professionnels. Des clichés qui éclairent la toile ce dimanche.

L’info en plus : Les prédictions disponibles sur les applications installées par défaut sur nos smartphones diffèrent bien souvent entre elles. Pourquoi les prévisions météo sont-elles aussi différentes d’une application à l'autre?

C’est fini pour ce soir, bonne fin de week-end.