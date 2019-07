FORTES PLUIES Le risque court jusqu’à dimanche matin au plus tôt

(FILES) In this file photo taken on July 1, 2018 in Bordeaux, lightning flashes illuminate the sky. - Nearly 30 000 homes in Auvergne-Rhone-Alpes Region have lost power on July 2, 2019 after a violent stormy weather that still threatens eleven departments in France. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) — AFP

Aucun répit venu du ciel. Après la longue canicule de la semaine dernière, les orages menacent : 20 départements du centre-est de l’Hexagone sont placés en vigilance orange par Météo France d’ici à dimanche matin. Sont concernés l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Côte-d’Or, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et le Territoire de Belfort.

#MeteoDuWe ☀️Temps généralement chaud et ensoleillé avec des températures au-dessus des normales de saison. 🌩️Attention cependant aux orages forts qui pourront toucher une bande centrale du pays. https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/WyzA4vRQeP – Météo-France (@meteofrance) 5 juillet 2019

Des rafales à 100 km/h

A 11h, samedi matin, Météo France a signalé qu' « une première vague d’orages a circulé (dans la) nuit (de vendredi à samedi) et (samedi) matin, de la façade atlantique au Massif Central et au Nord-Est du pays. Les orages​ ont été localement forts, avec une forte activité électrique et des chutes de grêle ».

Le service météorologique parle d’une « accalmie en début d’après-midi », mais prévient que « de nouvelles cellules orageuses vont se déclencher sur nombre de départements ». Il risque donc d’y avoir des orages violents pouvant entraîner des rafales de vent allant de 80 à 100 km/h, de la grêle et de fortes pluies.