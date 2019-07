EN VOITURE La journée est classée rouge en région parisienne et orange sur le reste du territoire

Illustration circulation automobile. — M.Libert / 20 Minutes

Et c’est parti pour… ne pas pouvoir partir trop vite. Ce samedi correspond au premier week-end des vacances d’été, et donc aux grands départs sur la route. La journée a été classée rouge en région parisienne et orange sur le reste du pays par Bison Futé.

Aux alentours de 9h samedi matin, un ralentissement de 14 km était signalé sur l’autoroute A7, en direction du sud, entre Bourg-les-Valence et Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Deux heures plus tard, à 11h, il fallait compter 2h40 pour aller de Lyon et Orange, toujours sur l'A7, contre 1h35 habituellement. Le service d'information routière de la Vallée du Rhône signale plusieurs dizaines de kilomètres de ralentissement, avec 3h15 de route pour effectuer les 270 km qui séparent le péage de Vienne (Isère), au sud de Lyon, de celui de Lançon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

L’A10 et l’A9 sous surveillance

Autres axes à surveiller, l’autoroute A10, entre Paris et Bordeaux. Le temps de trajet entre les deux villes est rallongé d'environ 1h30. Idem pour l’A9, en direction de l’Espagne.