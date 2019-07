OH NON PAS CA Le candidat le plus âgé de la session 2019 du baccalauréat a eu une mauvaise surprise ce vendredi matin

Michel Barda, le doyen des candidats au bac en 2019. — Michel Barda

Michel Barda, 77 ans, a préparé un bac L en candidat libre.

Lui qui visait la mention « assez bien » ira à l’oral de rattrapage lundi, avec 23 points de retard.

Il saura mardi s’il a finalement décroché le précieux sésame.

Une tuile inattendue pour Michel Barda, 77 ans, le doyen des candidats au bac cette année. « J’ai obtenu 9,41 et je vais passer les oraux de rattrapage. Je suis très étonné », annonce-t-il à 20 Minutes qui l’avait déjà interviewé pendant ses révisions.

Sa déception est d’autant plus grande que Michel visait la mention « assez bien » pour son bac L, qu’il a préparé en candidat libre dans un village de l’ Yonne. Il avait déjà tenté de décrocher le précieux sésame il y a cinquante-quatre ans. Et cet échec lui était resté en travers de la gorge. « Il manque une brique à mon mur, je compte bien l’ajouter », nous avait-il confié. Mais les résultats à ses épreuves n’ont pas été à la hauteur de ses espérances : « Je pensais avoir obtenu au moins 11/20 en philo, mais je n’ai eu que 9. Et en français, je n’ai eu que 7/20. Quand j’ai consulté ma note d’histoire-géographie, j’ai cru tomber de ma chaise, car j’ai eu 2/20 alors que je pensais avoir réussi mon épreuve sur les conflits au Proche et au Moyen-Orient. Je me demande s’il n’y a pas eu une erreur. Je pense d’ailleurs aller consulter ma copie », confie-t-il.

« J’ai 23 points à rattraper »

Mais Michel a aussi eu de bonnes surprises : « J’ai eu 17/20 en anglais, 13/20 en italien et en théâtre », indique-t-il. Mais pas le temps de trop tergiverser, Michel doit concentrer ses forces pour préparer les oraux de rattrapage. « J’ai 23 points à rattraper, donc il faut que j’aie 10/20 en français et en histoire géographie ». Il a déjà prévu de potasser le programme de ces deux matières tout le week-end.

Verdict mardi soir pour celui qui est devenu l’une des mascottes de la session 2019 du bac.