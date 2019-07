Les autoroutes seront probablement plus bouchées que ça ce week-end. (archives) — ALLILI MOURAD/SIPA

Pour le début officiel des congés scolaires, la circulation sur les routes sera difficile vendredi en Ile-de-France et samedi au niveau national, une journée classée orange par Bison Futé. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières. D’autant plus que les vacances ont déjà commencé pour les Belges et qu’elles débutent pour les Néerlandais et les Britanniques.

A la circulation dense habituelle du vendredi viennent s’ajouter les départs en vacances. En Ile-de-France, le trafic sera chargé dès la fin de matinée en direction des péages, notamment sur l’A6 et l’A10, et le restera jusque tard dans la soirée, selon l’organisme de prévision de la circulation. Bison Futé conseille de quitter la zone francilienne avant 6 heures ou après 20 heures.

Plutôt partir tôt

Samedi, classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France, les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest et l’Espagne. Il est conseillé de quitter l’Ile-de-France et les grandes métropoles avant 8 heures.

Dimanche, classé vert au niveau national mais orange en régions Bourgogne et Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, il faudrait mieux partir des grandes métropoles, en particulier Paris et Bordeaux avant 9 heures.