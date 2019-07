Un ours polaire. Illustration. — Светлана

L’article le plus animalier du jour : Zouzou le renard, Théo le dalmatien, Maurice le coq...Quand le bestiaire envahit les tribunaux

Des animaux dans le prétoire ? Des fauves du barreau, bien sûr, mais pas seulement. A la rubrique insolite, il n’est pas rare de trouver une partie de la basse-cour plus ou moins au centre de certaines affaires judiciaires. Ce jeudi, c’est ainsi Maurice, le coq d’Oléron qui a défrayé la chronique judiciaire. L’occasion pour 20 Minutes de passer en revue les cas les plus marquants de ces dernières années, où, contrairement au Moyen Âge, on ne juge quand même plus les animaux… Un article à lire ici.

L’appel à vos bons plans du jour : Quels sont vos bons plans et astuces pour profiter des vacances avec un budget serré?

Une croisière sous les tropiques, un cocktail les pieds dans l’eau, ou encore un resto haut de gamme face au soleil couchant… Ces images peuvent faire rêver quand on pense aux vacances d’été. Pourtant, la majorité des Français ne peuvent se permettre de faire des folies. Beaucoup ont en effet un budget très serré, ce qui ne les empêche pas de partir pour autant. Mais cela ne peut se faire sans certains compromis.

L’article le plus optimiste du jour : Coupe du monde féminine: Pourquoi les Néerlandaises croient-elles en un colossal exploit face aux Etats-Unis?

Entre une fébrilité étonnante et contagieuse, puis une première occasion de but après 64 minutes de jeu, rien (ou presque) ne laissait imaginer des séquences de liesse entre joueuses et supporters néerlandais, mercredi en fin de soirée au Parc OL.

Quelques instants plus tôt, la sélection batave avait écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la première finale de Coupe du monde de son histoire. Un bonheur total qui permettrait presque au champion d’Europe 2017 d’oublier une demi-finale ultra-décevantecontre la Suède (1-0). Un article à lire là.

