Résultats du bac 2019 EN DIRECT: Que va-t-il se passer pour les 750.000 candidats?

7h34 : Certains lycéens craignent de faire les frais des perturbations

« Là, et comme beaucoup de mes camarades, je suis dans le doute. Stressée, et en colère. On se dit qu’on a travaillé pendant parfois deux ou trois mois pour qu’on ne sache même pas si notre travail vaudra au final quelque chose… », regrette Victoire élève au lycée La Bruyère à Versailles. Comme elle, de nombreux candidats se sentent pris entre deux feux et craignent de recevoir des résultats « faussés ». Car si certaines notes d’examen manquent, ce sont les notes du contrôle continu durant l’année qui ont été prises en compte à titre provisoire, pour compléter la moyenne. Et si la note du bac s’avère finalement meilleure, cette dernière sera conservée.