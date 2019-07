Illustration de ballons — Pixabay

Tic-tac, tic-tac, les vacances c’est demain pour les petits écoliers français. Et qui dit fin d’année, dit saison des kermesses. Les déguisements, les jeux, les maquillages, les spectacles, les bonbons et les gâteaux. Une tradition qui nous rappelle forcément des souvenirs !

Il y a eu cette teinture ratée pour le spectacle de fin d’année (c’était une autre époque), mais la petite artiste en herbe qui ne s’est pas dégonflée et a assuré le show malgré sa chevelure verte. Il y a eu cette petite tortue naine gagnée au chamboule-tout (c’était aussi une autre époque) qui s’est échappée de son aquarium et qui a survécu on ne sait pas comment pendant des semaines avant d’être retrouvée par hasard derrière un meuble. Il y a eu ce magicien si talentueux qu’il a suscité des vocations. Et cette chanson apprise pour l’occasion et qui n’a jamais été oubliée.

Et il y a vos souvenirs. Quels sont vos meilleurs souvenirs de kermesse ? Vos meilleures anecdotes ? Nous attendons avec impatience de les lire avec moult détails. Pour témoigner, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Vos souvenirs feront l’objet d’un article. Merci d’avance.