Des lycéens passent le bac (illustration). — FREDERICK FLORIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Au total, entre Paris et Marseille, 19 candidats avaient été interpellés dans le cadre de l’enquête sur les fuites à l’épreuve de mathématiques du baccalauréat. Mercredi soir, cinq d’entre eux étaient toujours en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Les 14 autres ont donc été depuis libérés.

Les Bleues ont sans doute pu nourrir des regrets comme jamais, depuis leur élimination prématurée de « leur » Coupe du monde, vendredi en quart de finale contre les Etats-Unis (1-2). Ce mercredi, devant leur écran, elles ont en effet découvert à quel point le niveau de jeu de ce Pays-Bas - Suède (1-0, après prolongation) était à des années-lumière de ce qu’on peut attendre d’une demie de Mondial. C’est simple, il y a manqué tous les ingrédients qui avaient rendu mémorable la soirée précédente, pour Angleterre – Etats-Unis (1-2). Les limites françaises ont été multiples durant cette compétition, mais les joueuses de Corinne Diacre ont aussi clairement été dans la mauvaise partie de tableau.

Les autorités locales japonaises ont demandé à plus d’un million d’habitants de la région de Kyushu (sud-ouest) de quitter leur domicile en raison de fortes pluies, ravivant la mémoire d’inondations meurtrières il y a tout juste un an. Au total, 1,1 million de résidents des départements de Kagoshima et Miyazaki étaient concernés par ces instructions d’évacuation, mais seulement une minorité – environ 3.000, dont de nombreuses personnes âgées – avaient rejoint des refuges jeudi matin dans la préfecture de Kagoshima, selon un décompte officiel.