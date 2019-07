Rachel Lambert, qla femme de Vincent Lambert, hospitalisé en unité de soins palliatifs au CHU de Reims, lors de l'audience à la Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 juin 2015. — AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG

Vincent Lambert, un ancien infirmier de 42 ans, se trouve dans un état végétatif depuis plus de dix ans après un accident de la route en 2008.

La Cour de cassation a cassé, vendredi dernier, la décision de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné, le 20 mai dernier, la reprise des traitements de Vincent Lambert.

Le médecin de Vincent Lambert a averti la famille, ce mardi, qu’il avait enclenché la procédure d’arrêt des traitements.

Après plus de dix ans de bataille judiciaire, va-t-on voir l’épilogue de l’affaire Vincent Lambert ? Le médecin de ce patient tétraplégique, en état végétatif depuis plus de 10 ans, a engagé, ce mardi, un nouvel arrêt des traitements, rendu possible par la dernière décision de la Cour de cassation.

« Le cours de la procédure d’arrêt des traitements », enclenché le 20 mai mais arrêté dès le lendemain sur demande de la Cour d’appel de Paris, « sera poursuivi à partir de ce jour », a déclaré le docteur Vincent Sanchez, chef de service de soins palliatifs du CHU de Reims, dans un courrier envoyé à chacun des membres de la famille de Vincent Lambert. Vendredi dernier, la Cour de cassation avait ouvert la voie à un nouvel arrêt de l’alimentation et de l’hydratation maintenant en vie Vincent Lambert, en cassant la décision de la cour d’appel de Paris.

Vincent Lambert, un ancien infirmier de 42 ans victime d’un accident de la route en 2008, est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Vous ne comprenez rien à cette affaire ? Vous êtes perdus dans les dates ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point sur les dix ans de bataille judiciaire.