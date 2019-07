VOUS TEMOIGNEZ La période estivale est souvent l’occasion de respirer un bon coup et pour ça, on a tous un endroit favori

La petite cascade du Lez, à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Le mois de juillet est là. Et avec lui, les vacances ! Comme chaque année, les grands départs vont se multiplier vers les destinations les plus touristiques de l’hexagone. Mais, parfois, être en vacances signifie simplement un peu de repos dans un endroit bien à soi. Que ce soit une maison de famille quelque part en Bretagne, une crique pas si loin de chez vous, un camping en Dordogne où vous avez vos habitudes… Les petits coins de paradis ne manquent pas et sont tout à fait personnels.

Aujourd’hui nous avons un peu besoin d’évasion, alors c’est vers vous que nous nous tournons. Partagez avec nous les photos de ce petit endroit qui vous plaît tant, quel qu’il soit. L’important c’est que vous vous y sentiez bien, que cela représente un (beau) lieu qui vous inspire de la sérénité.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vos photos sont sélectionnées, elles pourront apparaître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.