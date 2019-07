Ursula von der Leyen à Athènes, le 5 mars 2019. — Thanassis Stavrakis/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Habemus une présidente de la Commission européenne ! Enfin presque : nommée mardi pour succéder à Jean-Claude Juncker, l’Allemande Ursula von der Leyen doit encore être confirmée à son poste par un vote du nouveau Parlement européen. Francophile et appréciée d'Emmanuel Macron, cette proche d’Angela Merkel a permis aux Européens de sortie de l’impasse, alors qu’aucun des quatre candidats qui avaient mené la campagne ne faisait l’unanimité. Gestion du Brexit, budget, défi environnemental… De nombreux chantiers attendent celle qui occupait le poste de ministre de la Défense dans le gouvernement Merkel. On vous en dit plus par ici.

Ce sont quatre mots griffonnés sur un bout de carton : « HELP 40 days here » (A l’aide, ici depuis quarante jours). La pancarte est tenue par un migrant détenu dans un centre du Texas pour alerter les inspecteurs du ministère de la Sécurité intérieure (DHS). C’est l’une des photos publiées mardi dans un rapport cinglant de l’Inspection générale du ministère, alors que la crise à la frontière continue.

Deux minutes et trente-six secondes de nuit en plein jour : le nord du Chili, épicentre de l’astronomie mondiale, a été mardi le témoin d’une éclipse totale de Soleil, également visible dans une grande partie du Pacifique ainsi qu’en Argentine. Le phénomène a commencé à 13h01, heure locale, dans l’océan Pacifique. La bande d’obscurité totale, large de plus de 150 km, a ensuite atteint les côtes nord du Chili à 16h38, avant de traverser le centre de l’Argentine et de se perdre dans l’océan Atlantique.