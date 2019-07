Lancer le diaporama Une jeune femme cherche l'ombre du côté du Louvre, à Paris — Lewis JOLY / JDD/SIPA

Sous le soleil ou en attendant la Lune, vos immanquables sont au rendez-vous.

La chiffre du jour : le mois de juin 2019 bat des records de chaleur dans le monde

Une femme se baigne dans la fontaine du Trocadéro en pleine canicule à Paris. - Zakaria ABDELKAFI / AFP

C’est un record qu’on a l’impression de battre de plus en plus souvent. Le mois de juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique, le mercure est monté 0,1°C plus haut que le précédent record (2016), mais c’est surtout l’Europe qui a eu chaud, avec une température d’environ 2°C supérieure à la normale.

Et pour une touche d’optimisme supplémentaire, découvrez pourquoi canicule et nucléaire ne font pas bon ménage

L’affaire du jour : l'arrêt des soins confirmé pour Vincent Lambert

L’affaire Vincent Lambert n’en finit plus. L’arrêt des traitements de ce patient tétraplégique de 42 ans, en état végétatif depuis 2008, reprend « ce mardi », a annoncé le médecin du CHU de Reims à la famille, ont confirmé des sources concordantes. Pour en savoir plus.

Le dossier du jour : une contre-expertise relance l'affaire Zineb Redouane

Un manifestant rend hommage à Zineb Redouane - Gérard Julien / AFP

Un document « qui relance l’affaire » Zineb Redouane, cette octogénaire touchée par une grenade lacrymogène en plein visage dans son appartement du 4e étage en marge d’une manifestation à Marseille le 1er décembre. La contre autopsie demandée par le procureur de la République d’Alger, après le rapatriement du corps de la défunte, le 25 décembre, a été rendue publique par le site Le Média. En voici les détails.

La question du jour : Le CDD est-il le tremplin vers le CDI ?

Des ouvriers sur un chantier de construction (Illustration). - Tony Gutierrez/AP/SIPA

Enchaîner les contrats courts pendant des années nuit-il à la carrière professionnelle ? Ou est-ce que cela peut finir par un job longue durée ? Vous le saurez en lisant cet article.

Le comparatif trompeur devenu viral. - capture d'écran/Facebook

Vous l’avez peut-être vu circuler sur les réseaux. Partagé plus de 25.000 fois, un post accuse une carte météo de créer un « stress écolo » en utilisant, en 2019, une couleur rouge pour indiquer des températures proches des 30 degrés, alors qu’elles étaient prétendument indiquées sur fond vert en 2009. Mais qu'en est-il vraiment ?

La vidéo du jour : Les tweets les plus drôles du brevet

C’est fini pour les 850.000 collégiens qui passaient le brevet des collèges lundi et mardi. Mais leurs tweets, eux, n’en finissent pas de nous faire rire… à découvrir en images.

Voilà c’est tout pour aujourd’hui, buvez frais et soyez bons avec vous-même (et aussi un peu les autres). A demain !