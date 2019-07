VOUS TEMOIGNEZ A l’occasion des vacances d’été, « 20 Minutes » lance une série sur les rencontres estivales et propose à ses internautes de raconter leurs aventures, notamment celles qui n’ont pas été faciles à digérer

Comment pourrais-je t'oublier, ô toi ma bien aimée ? — UPERSTOCK/SIPA

Cet été, vous l’avez sûrement remarqué, 20 Minutes s’intéresse à l’amour. Mais pas n’importe lequel : l’amour de vacances, qui peut parfois se transformer en l’amour d’une vie. Voilà pour le côté happy end. Mais comme on n’est pas à Hollywood, il arrive aussi que la vie soit injuste, et que votre amour de vacances se termine à la sortie du camping.

Dans ce cas, la fin du mois d’août a parfois le goût des larmes, et l’automne celui de la nostalgie mêlée de tristesse. Parfois même, ce sentiment dure pendant des années. Vous avez eu du mal à vous remettre d’un amour d’été ? La rupture était trop rapide ? Trop inattendue ? Nous attendons vos témoignages via le questionnaire ci-dessous. Et évidemment, nous vous souhaitons un bel été.