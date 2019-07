VIDEO. Brevet des collèges: Les tweets les plus drôles des collégiens

Certaines épreuves, comme celle de maths, étaient beaucoup trop compliquées, selon les collégiens qui ont passé le brevet. — GEORGES GOBET / AFP

C’est fini pour les 850.000 collégiens qui passaient le brevet des collèges lundi et mardi. Cette année a été marquée par un report des examens à cause de la canicule, ce qui n’a pas manqué d' exaspérer les familles. Et une fois devant leur copie, les collégiens ont trouvé que certaines épreuves étaient vraiment trop compliquées, à commencer par celle de maths. Ils se sont retrouvés totalement désarçonnés face à un exercice leur demandant de calculer le volume de sable contenu dans un sablier et le temps nécessaire au sable pour s’écouler. Nous avons compilé quelques-uns de leurs tweets les plus drôles à la sortie des différentes épreuves.

Les résultats devraient être publiés entre le 9 et le 11 juillet.