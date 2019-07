Ils n’étaient pas censés être là. Mais en l’absence d’avancée sur le dossier du Brexit, les nouveaux députés européens britanniques ont assisté à la session inaugurale du Parlement européen à Strasbourg. Les députés du Brexit Party de Nigel Farage en ont même profité pour tourner le dos à la salle pendant que retentissait l’hymne européen dans l’hémicycle.

Les eurodéputés ont été invités à se lever pour écouter l’hymne européen, mais les 29 députés britanniques, élus dans l’attente que le Royaume-Uni quitte l’UE, ont marqué leur hostilité en se retournant pendant que des musiciens jouaient l’Ode à la joie de Beethoven. Pendant ce temps, d’autres députés européens se sont retournés pour observer la scène ou même la prendre en photo.

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU's anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament



[tap to expand] https://t.co/caXpceb67i pic.twitter.com/V0hX3RHt01