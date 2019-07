Le terme féminicide a été développé à partir des années 1970 par une sociologue américaine, Diana E. H. Russell. — Jacques Witt/SIPA

Tribunaux spéciaux, formation des personnels, aides financières… L’Espagne a mis en place de nombreuses mesures pour aider les femmes victimes de violences «machistes», 20 Minutes fait le point sur l’arsenal mis en œuvre de l’autre côté des Pyrénées.

Le rappeur Lil Nas X en concert à Los Angeles le 23 juin 2019. - Chris Pizzello/AP/SIPA

Lil Nas X a fait son coming out le dernier jour du mois des fiertés, Encore peu connu en France, le jeune rappeur est un véritable phénomène aux Etats-Unis et en Angleterre. 20 Minutes dresse son portrait.

La mention Slow Cosmétique permet d'identifier les cosmétiques saints, éthiques et écologiques. - Pixabay/ Kaboompics

Les allégations «sans», jugées insuffisamment informatives et souvent utilisées comme arguments marketing, sont interdites à compter de ce lundi, On vous explique pourquoi et ce que ça change pour vous.

Des écologistes d’Extinction Rébellion ont été aspergés de gaz lacrymogène par des CRS lors de l’occupation du pont de Sully vendredi à Paris. Face au réchauffement climatique, ces militants prônent la « désobéissance civile ». 20 Minutes a discuté de ce mode d’action non-violent avec un spécialiste.