Alerte orange aux orages ce 1er juillet dans 6départements de Rhône-Alpes. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Dès mardi, la vague de grosses chaleurs qui balaye la France depuis une semaine sera terminée, avec des températures plus tolérables prévues en Rhône-Alpes (autour de 30 degrés). Mais à l’alerte canicule, toujours active dans la région, s’ajoute ce lundi une vigilance orange aux orages.

Météo France a placé en alerte le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Loire et les Deux-Savoies. « L’accumulation de chaleur lors de l’épisode caniculaire devient favorable au développement d’orages intenses. Des orages se développeront dès le milieu d’après-midi ce lundi sur le sud du Massif Central. Ils se propageront en fin d’après-midi et en soirée sur le nord de Rhône-Alpes et prendront un caractère violent, avec de fortes intensités de précipitations, de la grêle, de fortes rafales de vent s’approchant localement de 100 km/h », prévoit Météo France.

En plaine et sur les reliefs

Ces épisodes pourront générer localement des cumuls de précipitations avoisinant les 60 mm. Toutes les zones placées en vigilance pourront être concernées, que ce soit en plaine ou sur les reliefs. Les orages violents devraient s’évacuer en milieu de nuit, mais l’activité orageuse devrait se poursuivre sur les Alpes jusqu’en début de matinée, avec une plus faible intensité, ajoute Météo France.