L’an dernier, 1.500 personnes étaient «sortis de leur tanière» pour la première édition du Red Love. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Châteaugiron va une nouvelle fois devenir la capitale de la rousseur cet été. La commune bretonne, située au sud-est de Rennes, accueillera le samedi 24 août la seconde édition du Red Love, festival consacré aux roux et aux rousses.

L’an dernier, plusieurs centaines de personnes avaient répondu à l’invitation du photographe Pascal Sacleux, devenu en quelques mois le porte-étendard de la cause des roux. « On a attiré environ 1.500 personnes, et pas que des roux. C’était vraiment une réussite », avait-il indiqué en février à 20 Minutes, alors qu’il organisait un grand shooting photo au musée Henner à Paris pour la Saint-Valentin.

Des bières rousses à déguster sur place

Comme l’an dernier, le festival se voudra festif et surtout ouvert à tous. « Je ne suis pas dans une démarche communautariste mais plutôt dans l’idée d’un grand rassemblement où les citoyens roux se sentent à leur place », assure Pascal Sacleux. On retrouvera sur scène des musiciens roux « mais pas que », avec à l’affiche le groupe afro-funk Vaudou Game, l’électro-soul d’Afrodite ainsi que Groove Compagnie, fanfare bretonne à danser.

La 2ème édition du #redlovefestival est bien là et nous vous attendons avec impatience ! Prenez vos billets sur la billetterie 👉🏻 https://t.co/gTXQG86GGj pic.twitter.com/eUN9eZNtIR — Red Love Festival (@RedLoveFestival) April 4, 2019

Un défilé de robes de mariées sera également organisé ainsi que des photos de groupe pour immortaliser l’événement. Pour se rafraîchir, le public pourra enfin déguster des bières du cru. Rousses, cela va de soi !