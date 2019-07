EXAMEN Initialement prévu les 27 et 28 juin, le brevet des collèges a été reporté, en raison de la chaleur, à lundi 1er et mardi 2 juillet en France métropolitaine, à Mayotte et à La Réunion

Les 850.000 collégiens français vont passer quatre épreuves en deux jours. — FREDERICK FLORIN / AFP

Jour J pour les 850.000 collégiens. Alors qu’il avait été reporté en raison de la canicule, l’examen du brevet des collèges, qui devait avoir lieu jeudi et vendredi dernier, débute ce lundi.

Initialement prévues les 27 et 28 juin, les épreuves du brevet des collèges ont été reportées, en raison de la chaleur, à lundi 1er et mardi 2 juillet en France métropolitaine, à Mayotte et à La Réunion.

#canicule Les épreuves du #Brevet2019 sont reportées aux lundi 1er et mardi 2 juillet. Sont concernées les académies de métropole et @academiereunion et @ac_mayotte

Les académies @acmartinique @acguyane @acadguadeloupe composeront aux dates initialement prévues les 27 et 28 juin pic.twitter.com/H56CF9swkV — Éducation nationale (@EducationFrance) June 25, 2019

Quatre épreuves réparties sur deux jours

Les épreuves ont débuté ce lundi matin avec le français (9 heures-12h15), suivi, dans l’après-midi des mathématiques (14h30-16h30). Mardi, les élèves plancheront, dans la matinée, sur l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique (9 heures-11 heures), puis sur les sciences (13h30-14h30), en milieu de journée.

Mais tous les élèves ne passeront pas l’examen du brevet des collèges cette semaine. Comme pour le baccalauréat, une session de rattrapage aura lieu en septembre. Habituellement, cette deuxième session est réservée aux élèves qui n’ont pas pu passer l’examen en juin pour des raisons de santé ou familiales.

#Brevet2019 Une session de rattrapage est organisée les 16 et 17 septembre pour les élèves justifiant un empêchement pour composer les 1er et 2 juillet. Les justificatifs devront être présentés aux chefs d’établissement au plus tard le 2 septembre. — Éducation nationale (@EducationFrance) June 25, 2019

Des critères assouplis pour la session de septembre

Mais cette année, les critères ont été élargis, a indiqué Jean-Michel Blanquer, qui a par exemple cité « des titres de transport » achetés à l’avance. Le ministère de l’Education nationale va donner « des points de repère, des consignes » aux chefs d’établissement, a ajouté Jean-Michel Blanquer. « La session de septembre », qui se déroulera les 16 et 17 septembre, sera « plus ample que d’habitude ».

⚠️Outre les motifs réglementaires habituels, à titre exceptionnel, les justificatifs de départ en vacances ou obligations liées à des organisations familiales, séjour linguistique, colonie de vacances ou autre, pourront être acceptés.

+ d'infos https://t.co/Luny0e1mbR pic.twitter.com/butgfFz6Fe — Éducation nationale (@EducationFrance) June 25, 2019

Les candidats de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, eux, ont composé comme prévu les jeudi 27 et vendredi 28 juin.