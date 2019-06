Mise en place de la circulation alternée à Paris, pour faire face à l'alerte particules fines en 2014. // Photo : V. WARTNER — VINCENT WARTNER

Retour à la normale. Les mesures d’urgence mises en place à Paris et à Strasbourg en raison d’un épisode de pollution à l'ozone lié à la canicule, parmi lesquelles la circulation différenciée, vont être levées lundi, ont annoncé dimanche les autorités. Dans la capitale, « le préfet de police a décidé de lever l’ensemble des mesures restrictives relatives à cet épisode combiné de canicule et de pollution, notamment la circulation différenciée, lundi 1er juillet à compter de 0h », a indiqué la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

La circulation différenciée était mise en place à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86, soit Paris et sa proche banlieue depuis mercredi. Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 ont été autorisés à circuler. « Airparif, association de surveillance de la qualité de l’air, prévoit ainsi une concentration en ozone comprise entre 100 et 130 μg/m³ pour la journée de demain lundi 1er juillet, soit une concentration nettement inférieure au seuil d’information-recommandation fixé à 180 μg/m3 », a complété la préfecture de police.

Abaissement de la vitesse levé aussi

A Strasbourg, cette mesure exceptionnelle avait été mise en place depuis jeudi. « Le flux d’ouest apportant des masses d’air moins chargées en ozone (…) combiné à la franche baisse des températures entraînera (lundi) une diminution généralisée des teneurs en ozone » dont les niveaux « repasseront sous le seuil d’information et recommandations durablement », indique la préfecture dans un communiqué.

« En conséquence, la procédure d’alerte et les mesures d’urgence liées à cet épisode de pollution, notamment l’abaissement de la vitesse et la circulation différenciée, sont levées à compter de demain lundi 1er juillet 2019 sur l’ensemble du département du Bas-Rhin », poursuit le communiqué.

Pendant les quatre jours qu’a duré cet épisode de pollution, seuls les véhicules équipés de certaines vignettes (verte pour les électriques, « Crit’air » 1, 2 ou 3) étaient autorisés à circuler à Strasbourg. L’observatoire régional de la qualité de l’air Atmo Grand-Est avait indiqué dimanche matin que le niveau d’alerte rouge en raison de cette pollution à l’ozone allait être levé lundi pour les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que pour la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse.