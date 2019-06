Donald Trump et Kim Jong Un à la frontière entre Corée du sud et du nord. — BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Parce que la canicule, c’est so juin 2019, voici cinq infos encore fraîches pour débattre à la machine à café lundi 1er juillet.

1. Trump et Kim Jong-Un foulent l'histoire du pied

De petits pas pour l’homme, mais de grands pas pour le cameraman coréen, visiblement sous pression, qui a dû courir pour les immortaliser. Le président américain a fait quelques mètres en Corée du Nord en compagnie de Kim Jong-Un, dimanche matin, illustrant le rapprochement entre leurs deux pays. Ces quelques pas font de Trump le premier président américain en exercice à fouler le sol du régime stalinien.

L’info en plus : Nous avons arbitrairement décidé que le week-end commençait samedi pour ne pas avoir à parler de la défaite des Bleues vendredi soir. Mais l’honnêteté nous pousse à avouer que l’un des mèmes du week-end est né de la victoire US et ne doit pas faire plaisir à Trump. Plus d'infos ici.

2.Un week-end infernal pour les pompiers

Soixante départs d’incendie en un week-end. Les pompiers du Gard n’ont pas chômé ces dernières 48 heures. En cause, notamment, la vague de chaleur sans précédent qui s’est abattue sur la France et dont vous avez sans doute un peu entendu parler. Entre satisfaction d’avoir évité le pire et fatigue extrême, les soldats du feu mobilisés.nous racontent cet épisode caniculaire.

Une maison touchée par un incendie dans le Gard - Préfecture du Gard

L’info en plus : Peu d’infos très réjouissantes à partager après cette semaine d'intense chaleur. A part peut-être cette intervention assez inattendue des pompiers de Gironde.

3. Climat tendu sur le pont Sully

« France 2019 allégorie : 44,3 degrés, record absolu de température battu, en juin ! Mais pendant ce temps les militants pour le climat sont maltraités… » Le tweet est de Cécile Duflot et fait suite à l’un des événements du week-end, né à Paris et qui a vite fait le tour du monde. Plus d'explications ici.

France 2019 allégorie : 44,3 degrés, record absolu de température battu, en juin..! mais pendant ce temps les militants pour le climat sont maltraités, sur les passoires énergétiques c’est “on verra en... 2023” et le Président fanfaronne au G20.... 😡 https://t.co/nsiVleqd3T — Cécile Duflot (@CecileDuflot) June 28, 2019

L’info en plus : Pour comprendre ce qu’est la désobéissance civile et comment elle s’est invitée dans notre quotidien, retrouvez cet article de notre service Planète.

4. Un maillot tricolore pour Barguill

Il aura le buffet bleu-blanc-rouge pour toute une année. Warren Barguil a remporté cet après-midi les championnats de France de cyclisme sur route à La Haye-Fouassière, dix ans après son titre chez les juniors. Le maillot à pois du Tour de France 2017 a devancé au sprint Julien Simon et Damien Touze pour s’adjuger la tunique tricolore et succéder au palmarès à Anthony Roux. Une résurrection à revivre ici.

Warren Barguil a rejoint cette saison la formation bretonne Fortuneo-Samsic. - Fortuneo-Samsic

L’info en plus : L’autre come-back cycliste du week-end concerne l’ex-enfant chéri du peloton français. Thomas Voeckler est de retour et en plus il promet du spectacle. A voir...

5. La PMA au programme de la Marche des fiertés

« Sortez nos sexes de vos états-civils », « Filiation, PMA : marre des lois a minima »… C’était quelques-unes des revendications fortes de la 41e Marche des fiertés à Paris, samedi. Un défilé où drapeaux arc-en-ciel et gros son étaient comme d’habitude au rendez-vous, mais avec en plus, cette année, une chaleur écrasante. Revivez-là ici...

EDITORS NOTE: Graphic content / Participants wave rainbow flags and display placards from a scaffolding as others march by during the annual Gay Pride parade, a 5.5km march from Montparnasse to Republique, in Paris on June 29, 2019. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP) - AFP

L’info en plus : Pour marquer le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, événement fondateur du mouvement pour les droits LGBT, « 20 Minutes » a (entre autres) sélectionné quelques oeuvres fortes et engagées. De quoi occuper votre dimanche soir...

Voilà c’est tout pour aujourd’hui. Profitez bien des dernières heures de juin, ne vous laissez pas avoir par ces contrefaçons, et ne garez jamais votre voiture devant le bar où festoie Wesley Sneijder.