A.M.

POLLUTION L’alerte pollution, déjà en vigueur depuis la semaine dernière, est maintenue à son niveau 2 dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence

Marseille le 22 aout 2011 - Illustration sur la pollution de l'air et ? l'ozone — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

L’alerte pollution niveau 2 maintenue. En vigueur depuis la semaine dernière et la mise en place des vignettes Crit’air à Marseille pour la première fois, l’alerte pollution niveau 2 est maintenue pour la journée de lundi. Elle concerne quatre des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

Seul le département des Hautes-Alpes échappe à cette alerte pollution, et les Bouches-du-Rhône en sortiront lundi. Les autorités conseillent de ne pas pratiquer d’activité sportive à l’extérieur, et de limiter ses déplacements.