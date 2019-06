Vue aérienne du Hellfest édition 2019 — S. Salom Gomis/AFP

Une jeune femme a lancé ce week-end un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Dans son témoignage, elle raconte avoir été droguée puis violée samedi dernier, au Hellfest.

Le message a été rédigé dans l’espoir de recueillir des témoignages qui permettront d’identifier son agresseur. Depuis vendredi, un long post Facebook circule sur les réseaux sociaux. Partagé des milliers de fois, il est signé d’une jeune femme qui raconte avoir vécu un calvaire samedi dernier sur le site du Hellfest, à Clisson (Loire-Atlantique). Venue seule pour assister aux concerts, parmi les 60.000 festivaliers, elle explique avoir été droguée puis violée.

Je viens de voir ça sur Facebook. Et comme je sais que certain.e.s de ma TL étaient au HellFest, je fais tourner pic.twitter.com/QEEl4GnuHD — Pin Up Motorisée (@WonderRoulettes) June 28, 2019

Cette festivalière, qui assistait à son premier Hellfest, raconte qu’elle a très vite été prise de malaises. « Le concert commence, on est de plus en plus serrés mais je sens rapidement que quelque chose ne va pas. J’ai le cœur qui s’accélère, des nausées accompagnées de sueurs froides importantes". En essayant de se mettre à l’écart, un homme vient à sa rencontre et la relève, l’aide à sortir de la foule, pour finalement abuser d’elle. « Je ne pouvais plus parler. (…) Je n’avais plus le contrôle de mon corps », raconte celle qui réalise sur le moment qu’elle a « été droguée ». « J’ai entendu la tente s’ouvrir et se fermer et j’ai été violée. »

Pas de plainte déposée

Dans son message, la victime indique qu’elle est allée passer des examens médicaux mais qu’elle n’a pas porté plainte. Elle appelle les éventuels témoins à la contacter, notamment ceux qui détiendraient des photos ou vidéos. Elle se décrit comme « blonde cheveux mi-longs ondulés », vêtue « d’un débardeur noir, un short en jean et des chaussures similaires à des Dr. Martens, en plus fines ».

Ce témoignage s’ajoute à des faits d’attouchements sexuels sur le terrain de camping du festival, rapportés par le journal Ouest-France, vendredi. Selon le quotidien, les victimes seraient deux jeunes anglaises. Un suspect a été interpellé.

Contactée ce dimanche matin, l’organisation du Hellfest n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes.